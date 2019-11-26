Кредиторы Бахматюка хотят встречи с Кабмином

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, предложила премьер-министру Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить последствия в связи с ситуацией вокруг Бахматюка и ULF.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Поскольку объем долговых требований является значительным, а также учитывая тот факт, что соответствующие международные кредиторы представляют важных для Украины зарубежных инвесторов, мы будем очень благодарны, если могли бы в ближайшее время получить вашу оценку ситуации, в которой оказалась группа ULF", – говорится в письме кредиторов.

Согласно документу, он направлен от имени Gramercy Funds Management LLC, Экспортно-импортного банка США, Pala Assets Limited и Экспортно-кредитного агентства Королевства Дания EKF, а также от имени членов координационного комитета, представляющего интересы независимых международных кредиторов ULF и "Авангарда".

В письме уточняется, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляет примерно 1,65 млрд дол и состоит из около 1,25 млрд дол долговых обязательств перед международными кредиторами и около 400 млн дол – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

В свою очередь, долг перед международными кредиторами состоит из около 775 млн дол в виде еврооблигаций и 475 млн дол в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).

Согласно документу, совокупные основные долговые обязательства группы ULF перед членами коордкомитета составляют примерно 370 млн дол.

"Как вам, наверное, известно, значительная часть финансовых обязательств группы ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. Решение для этой ситуации пока не найдено, несмотря на неоднократные попытки согласования реструктуризации с группой ULF и ее конечным бенефициарным владельцем Олегом Бахматюком", – напоминают кредиторы.

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Напомним:



22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".