Новости выходных: укрепление гривни, сотрудничество с МВФ, строительство дорог

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.

О рейтинге Украины. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

О строительстве дорог. Премьер-министр Алексей Гончарук подписал два документа на 900 млн евро по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития строительства и реконструкции украинских дорог.

О сотрудничестве с МВФ. Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

О расследовании против Порошенко. Государственное бюро расследований ведет дело о законности указа президента Петра Порошенко, которым он лишил земли рейдеров на Николаевщине.

Вы хотите знать больше?

История "Сливино": как семья биологов из Побужья стала виноделами

Вдохновившись историями предков, семья из Николаевской области построила винодельню в стиле 19 века. Она первая в 2018 году получила лицензию для крафтовых виноделов и имеет немало красивых мечтаний.