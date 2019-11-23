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Миссия МВФ завершила работу в Украине: дискуссии продолжатся

Суббота, 23 ноября 2019, 15:32
 

Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.

Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил ван Роден по итогам визита.

По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - подытожил представитель Фонда.

Напомним:

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

При этом олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

Экономическая правда

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МВФ Кабмин

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