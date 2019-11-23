ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки и вернул депутату БПП

Государственное бюро расследований ведет дело о законности указа президента Петра Порошенко, которым он лишил земли рейдеров на Николаевщине.

Источник: ответ Генпрокуратуры и ГБР на запросы "Украинской правды"

Детали: В 2012 году глава Первомайской райгосадминистрации Николаевской области передал в собственность государства сельскохозяйственную землю агрофирмы политика Аркадия Корнацкого.

После этого земля попала в руки частной компании, связанной с сыном тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Землю забрали у агрофирмы политика Аркадия Корнацкого, который в 2014 году стал депутатом "Блока Петра Порошенко". Корнацкий на тот момент был депутатом "Блока Петра Порошенко".

В 2016 году Петр Порошенко отменил это решение о передаче земли.

В июне 2019 году Держбюро расследований открыло производство о возможном злоупотреблении властью "лицами, занимавшими особо ответственное положение в органах государственной власти". Злоупотребление якобы имело место во время подготовки и издания указа Порошенко. Расследование начали по заявлению екснардепа Михаила Добкина.

Прокуратура не ответила на вопрос УП, какие именно лица и каким образом могли совершить преступление. Сейчас о подозрении никому не сообщили.

В то же время, правоохранители ведут дело в отношении самих рейдеров, которых Порошенко лишил земли. Она касается присвоения земельных участков на 1553,97 га в Николаевской области. Сейчас в этом деле 6 человек находятся на скамье подсудимых.

Примерно в конце октября – начале ноября решения по делу в отношении Порошенко засекретили. Они исчезли из публичного реестра, хотя были опубликованы и остались в сети, например, на портале аналитики бизнеса YouControl.

Генпрокуратура утверждает, что не просила удалить решения из публичного реестра.

Государственное бюро расследований не ответило ни на один вопрос УП, в частности, о засекречивании решений и ходе расследования.

Что было раньше: 24 октября 2019 года Аркадий Корнацкий сообщил, что Государственное бюро расследований проводит у него обыски по делу о Порошенко.

Предыстория:

В июне 2013 года "Агрофирма Корнацких" политика Аркадия Корнацкого заявила о рейдерском захвате. Предприниматели тогда сообщали о вооруженных "братках".

На тот момент Корнацкий – бывший кандидат в депутаты от оппозиционной "Батькивщины". В Верховной Раде 8 созыва, когда Порошенко забрал землю у рейдеров, Корнацкий был депутатом "Блока Петра Порошенко".

В местной ОГА заявили, что "Агрофирма Корнацких" якобы незаконно заняла землю. Более 1500 га забрали в государственную собственность, разделили между 775 работникам бюджетной сферы. В свою очередь бюджетников заставили сдать паи в аренду компании "Партнер Агро", которая пыталась отобрать землю у Корнацкого.

СМИ и Корнацкий связывали фирму-рейдера с сыном тогдашнего генпрокурора Артемом Пшонкой. Он отрицал причастность к вооруженному нападению. В "Партии регионов" говорили, что конфликт – вне политики.

В 2014 году Генеральная прокуратура начала расследование против Пшонки за попытки завладения агрофирмой. По делу подозреваемыми являются председатель Первомайской государственной районной администрации, начальник отдела Госкомзема и директор TOB "Партнер-Агро".

В 2016 году Порошенко отменил решение местной власти, которая лишила Корнацких земли.