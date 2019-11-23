Украина получит 900 миллионов евро на дороги от ЕБРР и ЕИБ

Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу подписал два документа на 900 млн евро по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития строительства и реконструкции украинских дорог.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.

"Мы подписали два документа на общую сумму 900 млн евро, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 километров в пяти областях. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - сказал премьер.

Среди документов, которые подписал Гончарук:

- Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети") между Украиной и Европейским инвестиционным банком на 450 млн евро.

- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров и Европейским банком реконструкции и развития о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".

"Цель Меморандума - расширение сотрудничества Украины и ЕБРР в подготовке программы финансирования на еще 450 млн евро", - говорится в сообщении.

Документы были подписаны в рамках Инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, который состоялся 22 ноября в Лондоне.

Экономическая правда