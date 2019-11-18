Гривня на межбанке немного упала

18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,16 - 24,20 гривни;

Евро - 26,75 - 26,78 гривни;

Напомним:

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 ноября на уровне 24,22 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

Экономическая правда