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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Пятница, 15 ноября 2019, 18:06

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,13 - 24,16 гривни;

Евро - 26,66 - 26,69 гривни;

Напомним:

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 24,24 гривни за доллар.

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,22 - 24,25 гривни за доллар.

Экономическая правда

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