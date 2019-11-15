Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Пятница, 15 ноября 2019, 18:06
15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,13 - 24,16 гривни;
Евро - 26,66 - 26,69 гривни;
Напомним:
15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 24,24 гривни за доллар.
14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,22 - 24,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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