Курс валют на 15 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;

Евро - 26,67 - 26,71 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,12 - 24,37 гривни. Евро покупают по 26,48 гривни, продают по 26,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,27 - 24,30 гривни, евро - 26,73 - 26,82 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 24,24 гривни за доллар.

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,22 - 24,25 гривни за доллар.

Экономическая правда