Курс валют на 18 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,12 - 24,15 гривни;

Евро - 26,69 - 26,72 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,07 - 24,32 гривни. Евро покупают по 26,50 гривни, продают по 26,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,23 - 24,27 гривни, евро - 26,73 - 26,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 ноября на уровне 24,22 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

Экономическая правда