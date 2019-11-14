"Дело банкиров": Писарук считает обвинения необоснованными

Бывший первый заступни председателя НБУ Александр Писарук считает обвинения в свой адрес со стороны НАБУ и САП необоснованными.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Высшего антикоррупционного суда, где 14 ноября ему избирают меру пресечения, передает liga.net.

"Выдавая кредит VAB, НБУ действовал в рамках законодательства: у нас была оценка залогов от независимого оценщика, кроме того, две рецензии, в том числе от международной компании. Это само по себе давало нам определенный комфорт при выдаче кредита. Но кроме этого мы впервые в истории НБУ запросили личное поручительство владельца и обязательства докапитализировать банк", - сказал Писарук.

Он добавил, что стабилизационный кредит был выдан при условии, что деньги пойдут на выплаты вкладчикам банка.

"Мы пытались спасти его от банкротства, поэтому владелец и подписал обязательство о докапитализации. Если бы не кредит НБУ, Фонду гарантирования пришлось бы выплачивать средства клиентам банка за свой счет, нагрузка на государство выросла бы", - отметил Писарук.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует арестовать Писарука с возможностью внесения залога 30 млн грн.

За него готовы поручиться 14 человек, среди них - глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, бывший глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, глава инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член наблюдательного совета Фармак и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

По версии следствия, Писарук и Бахматюк "вступили в сговор" с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банка в октябре 2014 года. Впоследствии банк был признан неплатежеспособным, а деньги, как установили детективы НАБУ, были выведены на компании, подконтрольные Бахматюку.

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".