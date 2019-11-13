АМКУ рекомендовал табачным компаниям разработать прозрачные условия дистрибьюции

Антимонопольный комитет рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры, направленные на ограничение монополизма и развитие конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.

Об этом говорится в рекомендациях АМКУ, опубликованных на сайте Комитета.

Подчеркивается, что после штрафа ООО "Тедис Украина" за злоупотребление монопольным положением на рынке и решения за антиконкурентные согласованные действия дистрибьютора и производителей ситуация на рынке не изменилась.

"Через ООО "Тедис Украина" и сейчас продолжает проходить основной объем произведенных сигарет для реализации в продаже. Заключение прямых договоров с производителями другими дистрибьюторами пока остается сложным.

Отсутствует понимание, каким образом производителями избираются такие дистрибьюторы, что приводит к поддержанию искусственной монополии на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа 2019 года в АМКУ поступило большое количество заявлений от участников рынка сигарет на действия ООО "Тедис Украина" и определенных производителей.

Заявители жалуются на ограничение объемов реализации сигарет с марта этого года, что не дает возможности осуществлять свою хозяйственную деятельность.

АМКУ рекомендовал производителям принять следующие меры:

- привести отношения по реализации сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции;

- прекратить и воздержаться в дальнейшем от необоснованного ограничения объемов реализации сигарет покупателям;

- разработать и обнародовать условия (критерии) к дистрибьюторам;

- обеспечить заключение с потенциальными дистрибьюторами договоров на поставку табачных изделий;

- обеспечить реализацию собственного производимого товара дистрибьюторам в объемах, которые не приведут к установлению и/или дальнейшему сохранению монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке дистрибуции сигарет.

В то же время АМКУ отмечает, что условия для дистрибьюторов должны быть такими, которые не приведут к монополизации сигаретной дистрибуции, то есть не должны быть прописаны таким образом, чтобы им могли отвечать только один-два покупателя.

Также по мнению Комитета под определение "дистрибьютора" в этих рекомендациях не могут подпадать субъекты хозяйствования, связанные с производителем (или один-из-другом) отношениями контроля.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста

Экономическая правда