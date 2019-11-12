Бахматюк написал письмо Зеленскому: жалуется на давление силовиков в "деле банкиров"
Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому, в котором указал, что группу компаний "Укрлэндфарминг" "безосновательно терроризируют силовики".
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрлэндфарминга".
Сообщается, что в структурах Бахматюка, прошли обыски и задержания работников силовиками Национального антикоррупционного бюро.
Это произошло в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка.
Согласно заявлению Бахматюка, "под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 тыс человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов".
"Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами – Национальной полицией, Службой безопасности, прокуратурой. Было проведено масса экспертиз, масса следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет", – говорится в письме.
"Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства... Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения", – приводятся в письме слова Бахматюка.
Бизнесмен уверяет, что "неоднократно делал предложения" Фонду гарантирования вкладов и НБУ "конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет", задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
Также Бахматюк заявил, что будет защищать компанию в международных судах с привлечением международных юристов, и надеется на конструктивное решение вопроса.
Подробнее читайте в статье: Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена
Напоминаем:
11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.
Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.
В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.
Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда
Экономическая правда
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