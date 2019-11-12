Бахматюк написал письмо Зеленскому: жалуется на давление силовиков в "деле банкиров"

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому, в котором указал, что группу компаний "Укрлэндфарминг" "безосновательно терроризируют силовики".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрлэндфарминга".

Сообщается, что в структурах Бахматюка, прошли обыски и задержания работников силовиками Национального антикоррупционного бюро.

Это произошло в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка.

Согласно заявлению Бахматюка, "под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 тыс человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов".

"Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами – Национальной полицией, Службой безопасности, прокуратурой. Было проведено масса экспертиз, масса следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет", – говорится в письме.

"Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства... Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения", – приводятся в письме слова Бахматюка.

Бизнесмен уверяет, что "неоднократно делал предложения" Фонду гарантирования вкладов и НБУ "конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет", задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

Также Бахматюк заявил, что будет защищать компанию в международных судах с привлечением международных юристов, и надеется на конструктивное решение вопроса.

Подробнее читайте в статье: Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Напоминаем:

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

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Экономическая правда