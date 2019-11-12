В НБУ не знают, кого из сотрудников Нацбанка задержало Национальное антикоррупционное бюро
В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих должностных лиц НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи банку".
Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе НБУ.
"Сейчас у нас нет такой информации (о задержании действующих должностных лиц Национального банка - ЭП). Мы выясняем обстоятельства", - заявили в пресс-службе.
Также в НБУ пообещали вскоре предоставить комментарий по задержанию главы правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.
"Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения", - сообщили у регулятора.
Подробнее читайте в статье: Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена
Напоминаем:
11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.
Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.
В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.
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Александр Колесниченко, ЭП
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