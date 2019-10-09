Официальный курс: гривня укрепилась
Среда, 9 октября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,14 (на 8 октября - 27,33 гривни).
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривни за доллар.
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Экономическая правда
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