Официальный курс: гривня укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,14 (на 8 октября - 27,33 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривни за доллар.

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

Экономическая правда