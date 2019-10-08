Закрытие межбанка: гривня застыла на месте
Вторник, 8 октября 2019, 17:38
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,73 - 24,76 гривни;
Евро - 27,13 - 27,17 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривни за доллар.
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.
Экономическая правда
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