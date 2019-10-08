Закрытие межбанка: гривня застыла на месте

Как предотвратить появление класса "ненужных людей" и цифровую диктатуру. Главное из выступления Харари В XX веке человечество преодолело чуму, голод и насилие, однако вызовы XXI века не менее ужасающие. Мы находимся на пороге экологической катастрофы и потенциальной цифровой диктатуры и человечеству нужно глобальное сотрудничество, чтобы преодолеть эти проблемы.(укр)

Потерять квартиру и не знать об этом. Как аферисты и суды лишают киевлян жилья Поддельные решения судов, чужие паспорта и "неосторожные" нотариусы — этого в Украине достаточно, чтобы переписать квартиру на другое лицо без ведома владельца, который затем будет безуспешно пытаться обжаловать это в судах. Такое может произойти с кем угодно. (укр)