Курс валют на 8 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,67 - 24,7 гривни;

Евро - 27,1 - 27,13 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,71 - 25,1 гривни. Евро покупают по 27,03 гривни, продают по 27,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,02 - 25,1 гривни, евро - 27,36 - 27,49 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривни за доллар.

7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.

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Экономическая правда