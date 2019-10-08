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Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро

Вівторок, 8 жовтня 2019, 09:15
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 (на 7 жовтня - 27,02 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

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Економічна правда

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НБУ гривня

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Економічна правда
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