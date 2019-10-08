Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро
Вівторок, 8 жовтня 2019, 09:15
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 (на 7 жовтня - 27,02 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.
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Економічна правда
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