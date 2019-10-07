Новости 7 октября: упрощение торговли с Донбассом, новые владельцы "Укрбуда" и уменьшение международных резервов

Об упрощении торговли с оккупированным Донбассом. Президент Украины поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях

О международных резервах. По состоянию на 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% - до 21,4 миллиарда долларов.

О наблюдательном совете "Укроборонпрома". Согласно решению президента, членами Наблюдательного совета "Укроборонпрома" стали генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак.

О ФОПах. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили налоги за периоды без доходов.

О новых владельцах "Укрбуд Девелопмент". Доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели топ-менеджер малоизвестной компании Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.

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