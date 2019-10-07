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Укр / Рус

Смелянский вошел в Наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Понедельник, 7 октября 2019, 13:02

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в составе Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в понедельник.

Согласно решению, членами Наблюдательного совета "Укроборонпрома" стали генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак.

Указом также прекращаются полномочия члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" народного депутата Давида Арахамия.

Напомним:

30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета коцерна Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

Экономическая правда

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