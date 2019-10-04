Сигареты могут подорожать на 13 гривен — "Укртютюн"

Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

Об этом говорится в обращении ассоциации "Укртютюн" к народным депутатам.

Так, 4 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и ЕСВ. Как отмечается в письме "Укртютюна", документ содержал нелогичную для его содержания поправку депутатов "Слуги народа" Александра Дубинского и Александра Юрченко.

"Указанная поправка была внесена с нарушением регламента и никак не связана с содержанием законопроекта", - отмечают в Ассоциации.

Исходя из упомянутой поправки к законопроекту:

Депутаты предложили до 1 января 2021 обязать производителей сигарет продавать свою продукцию компаниям, которые получили лицензию на оптовую торговлю табаком, по ценам, не превышающим 80% от максимальной цены в рознице с учетом НДС и акцизного сбора. За невыполнение штраф - 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 200 тыс гривен.

В свою очередь, компании, полугчившие лицензию на оптовую торговлю табаком, должны продавать табачные изделия предприятиям, получившим лицензию на розничную торговлю по ценам, не превышающим 87% от максимальной цены в рознице с учетом НДС и акцизного сбора. За невыполнение штраф - 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 100 тыс гривен.

Указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток.

От редакции: Фактически речь идет о распределении доходов от продажи табака между тремя группами: первая - производители сигарет, вторая - оптовые продавцы, третья - мелкие торговцы, которые продают в рознице. Вторая группа фактически представлена одним игроком - скандально известной компанией "Тедис Украина". По информации ЭП, розничные торговцы получают сейчас от компании "Тедис", которую подозревают в монополизации рынка, не более 5% от конечной цены. Как распределяют доход производители табака и "Тедис", неизвестно.

В письме "Укртютюн" отмечает, что это приведет к ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также к подорожанию табачных изделий и росту объемов нелегальной торговли.

По подсчетам Ассоциации, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 гривен, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", - уверяют в Ассоциации.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" - № 1049.

Экономическая правда