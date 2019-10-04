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ВР ухвалила закони про введення єдиного рахунку для сплати податків

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 19:59

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування.

Документ підтримали 255 депутатів.

Також парламент прийняв законопроект №1051 про внесення змін до Податкового кодексу для впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який доповнює вищезазначений документ.

За це рішення проголосували 274 депутати.

"Ці закони вирішать, по-перше, проблему переплати податків, коли на одному рахунку переплата, на іншому - недоплата, а підприємця все одно штрафують.Крім цього, єдиний рахунок синхронізується з електронним кабінетом платника податків.

Ми пішли на важливий крок: через єдиний рахунок можна буде сплатити не тільки державні, а й місцеві податки. Але наразі Держподаткова служба і Державна казначейська служба не готові до впровадження цього механізму відразу, тому ми їм даємо час до 2021 року підготувати свої системи", - заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Економічна правда

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