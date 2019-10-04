Гончарук рассказал, как правительство будет бороться с бедностью
На совместной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей премьер-министр Алексей Гончарук представил свой план борьбы с бедностью.
Об этом сообщает корреспондент ЭП.
По словам премьера, каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 30\10.
То есть 30% расходов пойдут на социальное обеспечение и 70% расходов на развитие.
Драйверами роста премьер назвал земельную реформу, малую и большую приватизацию, продажу проблемной задолженности в банках и легализацию азартных игр.
"Мы рассчитываем, что малая приватизация улучшится и в бюджет поступит 5-7 млрд гривен. Этот процесс точно сдвинут с мертвой точки", - сказал премьер.
Напомним:
30 сентября Кабинет министров опубликовал программу действий правительства, в которой очертил ключевые приоритеты на ближайшие 5 лет.
В правительстве планируют за 5 лет отремонтировать 24 000 километров дорог и научить украинцев цифровым навыкам.
Экономическая правда
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