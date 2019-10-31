Курс валют на 31 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
31 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,85 - 24,88 гривни;
Евро - 27,74 - 27,77 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,75 - 25,01 гривни. Евро покупают по 27,44 гривни, продают по 27,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,84 - 24,90 гривни, евро - 27,56 - 27,69 гривни.
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 31 октября на уровне 25 гривень за доллар
30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.
30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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