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Курс валют на 31 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 31 октября 2019, 11:12
 

31 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,85 - 24,88 гривни;

Евро - 27,74 - 27,77 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,75 - 25,01 гривни. Евро покупают по 27,44 гривни, продают по 27,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,84 - 24,90 гривни, евро - 27,56 - 27,69 гривни.

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 31 октября на уровне 25 гривень за доллар

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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