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Гривня снова укрепилась

Четверг, 31 октября 2019, 09:00

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 31 октября на уровне 25 гривень за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,76 (на 30 октября - 27,86 гривни).

Напоминаем:

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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