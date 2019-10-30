Курс валют на 30 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,98 - 25,01 гривни;

Евро - 27,78 - 27,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,85 - 25,09 гривни. Евро покупают по 27,46 гривни, продают по 27,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,99 - 24,95 гривни, евро - 27,63 - 27,68 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.

29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Экономическая правда