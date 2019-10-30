Гривня на закрытии межбанка окрепла
Среда, 30 октября 2019, 17:18
30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,94 - 24,97 гривни;
Евро - 27,71 - 27,74 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.
30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.
Экономическая правда
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