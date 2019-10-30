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Гривня на закрытии межбанка окрепла

Среда, 30 октября 2019, 17:18
 

30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,94 - 24,97 гривни;

Евро - 27,71 - 27,74 гривни;

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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