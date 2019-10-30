Новости 30 октября: интервью Дубилета, запрет на вырубку лесов в Карпатах, "Северный поток–2"

О контрафактных сигаретах и алкоголе. В правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".

О продаже земли. 53% опрошенных украинцев не поддерживают отмены моратория на куплю/продажу земель сельхозназначения, 69% - против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо.

Об отмене трудовых книжек. В правительстве написали законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек, неделю назад их "пустили в работу".

О запрете на вырубку лесов в Карпатах. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Об отопительном сезоне. В "Нафтогазе" подчеркнули, что отопительный сезон должен пройти без проблем независимо от того, продолжится ли в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины.

О разрешении на строительство "Северного потока–2". Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг за месяц вырос на 1 миллиард долларов.

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