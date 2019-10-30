69% украинцев против разрешения иностранцам покупать землю - опрос

53% опрошенных украинцев не поддерживают отмены моратория на куплю/продажу земель сельхозназначения, 69% - против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-27 октября 2019 года.

Около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% - обрабатывают его самостоятельно, 17% - сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста.

"Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.

Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более четверти опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 73% владельцев паев не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения - лишь 15%.

42% опрошенных считают, что стоимость аренды земли сельхозназначения должна устанавливаться государством, 38% - определяться рынком. Каждый пятый не определился.

"Рыночный механизм регуляции больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. При этом молодежь больше за рынок, старшие - за регулирование государством. Идею о рынке больше разделяют избиратели Голоса и Европейской солидарности" - свидетельствуют результаты опроса.

18% опрошенных скорее хотели бы заняться фермерством, 75% - не хотели бы, а около 3% отметили, что уже есть фермерами. Среди владельцев паев, которыесамостоятельно их обрабатывают, более четверти является фермерами.

"Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмены моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% - поддерживают. Среди последних почти половина - владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо", - подчеркивает Социологическая группа "Рейтинг".

В то же время, 69% против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% - через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли - половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% - всем гражданам Украины, около 40% - государственным компаниям и отечественным агрохолдингам.

Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против - 82% опрошенных). За последние два месяца выросла лояльность к фермерам, граждан Украины и государственным компаниям. Молодежь более лояльна ко всем возможным субъектам рынка.

"70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать/дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев.

Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица. Эти идеи имеют больше одобрения среди младших респондентов и тех, кто имеет и обрабатывает свои земельные паи", - говорится в результатах опроса.

Идею передачи земель, принадлежащих государству, объединенным территориальным общинам (ОТГ), с предоставлением им права дальше распоряжаться ею по своему усмотрению (продавать, сдавать в аренду и т.д.) поддерживают 38% опрошенных, не поддерживают - 33%.

Опрос проводился 24-27 октября методом личного формализованного интервью (face-to-face), выборочная совокупность - 2000 респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Экономическая правда