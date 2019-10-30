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Рада запретила вырубку елово-буковых лесов Карпат

Среда, 30 октября 2019, 14:18

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0873 о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

За соответствующий законопроект в целом проголосовал 301 народный депутат.

Законопроектом предлагается установить запрет на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных рубок главного пользования и любых других сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины.

Инициатива не коснется разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

Как сообщается в пояснительной записке, закон позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть елово-буковых древостоев.

Предлагается также расширить до 2030 года сеть лесных автодорог с твердым покрытием в лесах региона до 10 км на 1 тыс. га.

Экономическая правда

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