Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,86 (на 29 октября - 27,79 гривни).

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,07 гривни за доллар.

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.

29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Экономическая правда