Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Среда, 30 октября 2019, 09:04
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,86 (на 29 октября - 27,79 гривни).
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,07 гривни за доллар.
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.
29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.
Экономическая правда
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