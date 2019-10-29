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Курс валют на 29 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 29 октября 2019, 11:05
 

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,15 - 25,18 гривни;

Евро - 27,86 - 27,89 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,92 - 25,16 гривни. Евро покупают по 27,50 гривни, продают по 27,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,94 - 25,0 гривни, евро - 27,55 - 27,73 гривни.

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.

28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.

Экономическая правда

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