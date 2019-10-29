Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Вторник, 29 октября 2019, 17:12
29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,06 - 25,09 гривни;
Евро - 27,83 - 27,86 гривни;
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,07 гривни за доллар.
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.
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