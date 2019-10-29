Гривня укрепилась на закрытии межбанка

29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,06 - 25,09 гривни;

Евро - 27,83 - 27,86 гривни;

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,07 гривни за доллар.

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.