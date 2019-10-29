Курс валют: гривня укрепилась
Вторник, 29 октября 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 29 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,79 (на 28 октября - 27,96 гривни).
Напомним:
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.
28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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