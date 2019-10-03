Кравцов: IPO - стратегическая цель "Укрзализныци" на ближайшие годы

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявляет, что после исключения предприятия из перечня запрещенных к приватизации, стратегической целью компании является выход на IPO.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кравцов напомнил, что в среду "Укрзализныцю" исключили из перечня предприятий, запрещенных к приватизации.

"Это означает, что мы сможем привлекать средства, необходимые для выполнения стратегии развития от крупнейших мировых инвесторов. По базовому сценарию на ближайшие 5 лет нам нужно минимум 150 мрлд гривен", - сказал он.

"И главное. IPO - это наша стратегическая цель на ближайшие несколько лет. Это наиболее оптимальный инструмент для привлечения больших объемов инвестиций, который не создает долговой нагрузки для компании. Плюс к этому - улучшение стандартов корпоративного управления в компании", - подытожил Кравцов.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг анонсировал продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям.

Ранее он заявлял о планах по созданию на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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Экономическая правда