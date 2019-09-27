Укрзалізницю хочуть розділити на три компанії

В уряді працюють над законом про залізничний транспорт - ним передбачається створення 3 незалежних операторів, "щоб "Укрзалізниця" в гарному сенсі втрачала своє монопольне становище і в той же час розвивався ринок".

Про це в інтерв'ю ЕП заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Це будуть три оператори: перший відповідатиме за доступ до інфраструктури, два інших — за пасажирські та вантажні перевезення.

Тому питання, хто буде менеджером, важко сказати, тому що це буде три оператори, тому фактично ми матимемо трьох менеджерів. Навіть якщо Кравцов або Смілянський теоретично отримає одну з посад, то в нас ще як мінімум лишається один оператор, який також хтось має очолити", - сказав він.

За словами Криклія, УЗ зараз підпорядкована "не нам", але це хочуть змінити.

"Я сподіваюся, що найближчим часом Кабмін підтримає, щоб це підпорядкувати і передати до нашої сфери управління.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо

Економічна правда