Государство может продать часть акций "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям.

Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в среду Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов.

"Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не означает, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", - сообщил министр.

При этом Криклий заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

"Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций", - подытожил он.

Напомним:

Министр инфраструктуры ранее анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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Экономическая правда