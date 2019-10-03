Курс валют на 3 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,88 - 24,9 гривни;

Евро - 27,28 - 27,3 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,92 - 25,51 гривни. Евро покупают по 27,12 гривни, продают по 27,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,38 - 25,5 гривни, евро - 27,51 - 27,83 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.

Экономическая правда