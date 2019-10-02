Курс валют на 2 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,83 - 24,86 гривні;

Євро - 27,10 - 27,14 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,72 - 25,28 гривні. Євро купують по 26,84 гривні, продають по 27,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,21 - 25,42 гривні, євро - 27,40 - 27,79 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,56 гривні за долар.

1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда