Офіційний курс: долар та євро продовжують дорожчати
Четвер, 3 жовтня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,15 (на 2 жовтня - 26,76 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.
2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.
2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua