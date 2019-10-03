Офіційний курс: долар та євро продовжують дорожчати

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,15 (на 2 жовтня - 26,76 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.

Економічна правда