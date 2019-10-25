Курс валют на 25 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,18 - 25,21 гривни;

Евро - 27,98 - 28,02 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,95 - 25,22 гривни. Евро покупают по 27,58 гривни, продают по 28,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,90 - 25,03 гривни, евро - 27,71 - 27,75 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

24 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

24 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,99- 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда