Закрытие межбанка: гривня ослабла
Четверг, 24 октября 2019, 17:00
24 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,11 - 25,15 гривни;
Евро - 27,94 - 27,98 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.
24 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,99- 25,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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