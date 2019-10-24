Закрытие межбанка: гривня ослабла

24 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,11 - 25,15 гривни;

Евро - 27,94 - 27,98 гривни;

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

24 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,99- 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда