Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,68 (на 23 октября - 27,65 гривни).

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,99 - 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда