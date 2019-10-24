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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 24 октября 2019, 09:14
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,68 (на 23 октября - 27,65 гривни).

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,99 - 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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