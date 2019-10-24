Курс валют на 24 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,99- 25,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,08 - 25,11 гривни;

Евро - 27,94 - 27,97 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,82 - 25,11 гривни. Евро покупают по 27,50 гривни, продают по 27,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,94 - 25,00 гривни, евро - 27,60 - 27,75 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,99 - 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда