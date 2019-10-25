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Официальный курс: гривня снова ослабла к доллару и евро

Пятница, 25 октября 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,94 (на 24 октября - 27,68 гривни).

Напомним:

24 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 24 октября на уровне 24,89 гривни за доллар.

24 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,99- 25,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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