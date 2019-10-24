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Кабмин передал "Магистральные газопроводы" Минфину

Четверг, 24 октября 2019, 12:21

Кабинет министров передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов.

Об этом сообщил глава "МГУ" Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.

Лисниченко отметил, что это изменение является частью дорожной карты по отделению транспортной функции (анбандлингу).

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.

Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО "МГУ". Над чем активно работаем сейчас", - заявил Лисниченко.

Напомним:

"Нафтогаз" планирует до конца года завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой.

В апреле "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с 5 европейскими операторами газотранспортной системы, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой.

В мае правительство одобрило модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", которая базируется на принципе собственности (OU).

Экономическая правда

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Минфин Кабмин

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