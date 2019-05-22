Кабмин одобрил модель анбандлинга "Нафтогаза"

Правительство одобрило модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", которая базируется на принципе собственности (OU).

Об этом сообщается на сайте ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Правительства принять изменения к постановлению КМУ №496 по реализации модели "анбандлинга", предложенной на заседании Координационного Совета 16 мая 2019 года. Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ПАО "МГУ", - говорится в сообщении.

Как прокомментировали в МГУ, это решение не нуждается в дополнительных законодательных изменениях, например, принятии Закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator).

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, главное, обязательства относительно создания либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка. Хотим отдельно отметить, успешная реализация постановления и проекта анбандлинга в целом зависит от тесного сотрудничества с Нафтогазом ради создания независимого оператора ГТС до 1 января 2020", - отметили в компании.

В МГУ также напомнили, что Премьер-министр Владимир Гройсман обязал разработать детальный пошаговый план действий, скоординировать включения предохранителей с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

Напомним:

"Нафтогаз" планирует до конца года завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой.

В апреле "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с 5 европейскими операторами газотранспортной системы, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой.

Экономическая правда