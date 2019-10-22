Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,84 - 24,87 гривни;

Евро - 27,65 - 27,69 гривни;

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда