Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Вторник, 22 октября 2019, 18:18
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,84 - 24,87 гривни;
Евро - 27,65 - 27,69 гривни;
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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