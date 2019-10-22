Курс валют на 22 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,82 - 24,84 гривні;

Євро – 27,66 - 27,68 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,73 – 24,97 гривні. Євро купують по 27,45 гривні, продають по 27,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,79 - 24,86 гривні, євро - 27,52 - 27,63 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 24,97 гривні за долар.

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

Економічна правда