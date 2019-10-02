Власники "євроблях" мітингують за прийняття закону про розмитнення

Близько 100 представників об’єднання "АвтоЄвроСила" зібралися на мітинг під ВР з вимогою ухвалення закону про доступне розмитнення автомобілів із номерами країн ЄС, до мітингарів вже виходив голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев.



Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.



Активісти зазначають, що вийшли на вулицю тому, що не бачать ніяких кроків щодо прийняття закону по розмитненню авто.



"На жаль, нема жодного руху по цим законопроектам, окрім руху в Міністерстві інфраструктури, але вони не є суб’єктом законодавчої ініціативи. Така швидкість прийняття законопроекту нас хвилює," - повідомляється на Facebook-сторінці АвтоЄвроСили.

Серед вимог, які висувають мітингарі - реєстрація законопроекту про доступне розмитнення авто, визнання цього законопроекту як невідкладного та передача його в парламент та на підпис президенту.

Як зазначається, до активістів вже вийшов голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев та пообіцяв пришвидшити процес прийняття, розгляду і голосування законопроекту про доступне розмитнення.



Лідер АвтоЄвроСили Олег Ярошевич заявив, що активісти вийшли на зв’язок з прем’єром Олексієм Гончаруком, який пообіцяв зустрітися з ним і записати спільне відео, в якому Гончарук дасть зобов'язання взяти під контроль прискорення розмитнення.

До зустрічі з прем’єром мітингарі не збираються розходитися.

Окремо Ярошевич зазначив, що перед прем’єром буде поставлене питання щодо звільнення очільника митниці Максима Нефьодова.

Нагадаємо:

У вересні Рада відтермінувала на 3 місяці штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Економічна правда