Официальный курс на 2 октября: доллар и евро резко подорожали

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,76 гривни (на 1 октября - 26,34 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда