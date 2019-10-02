Официальный курс на 2 октября: доллар и евро резко подорожали
Среда, 2 октября 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,76 гривни (на 1 октября - 26,34 гривни).
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.
1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.
1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.
Экономическая правда
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